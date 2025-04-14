Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 33 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, 10 — над Орловской областью. По три дрона ликвидированы над территориями Курской и Тульской областей, два беспилотника — над Калужской областью, еще один БПЛА уничтожен над Белгородской областью.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил 14 апреля об отражении российскими средствами ПВО атаки украинских беспилотников над регионом. По его данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, при этом опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется.