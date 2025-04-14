Лавров сообщил об очередной «сходке» командиров ВСУ и западных военных в Сумах

На объекте в Сумах, по которому российские военнослужащие нанесли ракетный удар, состоялась «сходка» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных военных. Об этом 14 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

По словам главы МИД РФ, военнослужащие НАТО на данный момент находятся на Украине. Они напрямую руководят действиями личного состава ВСУ.

В рамках интервью Лавров также упомянул недавнюю статью американской газеты The New York Times, где говорится о роли США в украинском конфликте. По информации издания, американские военные передавали украинским сведения о позициях российских войск и направляли удары реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвались бы от своих мест базирования», — подчеркнул Лавров.

Минобороны РФ 14 апреля сообщили о нанесении удара российскими военнослужащими двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ. В результате атаки было ликвидировано свыше 60 военных. Уточняется, что эта боевая задача была выполнена 13 апреля.