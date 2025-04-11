Багги войны: как снайперы освоили малые машины для боевой работы

Снайперы начали использовать небольшие машины — багги — для боевой работы. Такие транспортные средства сочетают малозаметность, маневренность и проходимость, и при этом позволяют перевозить тяжелую винтовку и необходимое оборудование. Пока в войска не поступили багги в достаточном количестве, передвигаться приходилось на более крупной автотехнике, а она представляет собой заметную цель, отмечают эксперты.

В чем преимущество багги перед другой техникой

Снайперские пары начали использовать багги для боевой работы, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Небольшие машины позволяют передвигаться в условиях бездорожья и максимально близко подъезжать к линии боевого соприкосновения.

Багги относительно легко замаскировать на месте стоянки: забросать ветками или загнать в небольшое помещение. А главное — они позволяют взять с собой на боевую задачу большое количество боекомплекта и снаряжения. Всё это позволяет снайперам длительное время действовать автономно.

— Использование багги ­— эффективное решение, — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. — Это однозначно лучше, чем «Буханка», «Урал» или какой-то пикап, которые использовали раньше. Такая машина менее заметна как цель, она быстроходнее и может проскочить там, где более крупная техника будет засечена и поражена FPV-дронами или артиллерией. Багги имеет лучшие характеристики по проходимости, маневренности и скорости. Это более современное и подходящее для боевой работы средство. Другим подходящим средством можно назвать квадроциклы.

Квадроциклы и мотоциклы, которые также стали популярными транспортными средствами на переднем крае, не обладают нужной для снайперов вместимостью, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Снайперу важно сохранить незаметность, подбираясь к месту, где он собирается занять позицию, — пояснил он. — Соответственно, ему нужна техника, которая как можно меньше внимания привлекает по мере приближения к линии фронта. Это может быть электромотоцикл или багги. Но мотоцикл может быть не очень удобен. А багги совмещает максимально возможную незаметность и проходимость, а также на ней можно разместить винтовку и необходимое оборудование. Эта машина, с одной стороны, более вместительна, а с другой, привлекает меньше внимания разведывательного беспилотника.

У багги есть преимущества как по сравнению с мотоциклами, так и по сравнению с более крупной автотехникой, добавил эксперт.

— Мотоцикл, может быть, менее заметен и местами может быть даже более проходимым. Но крупная винтовка будет всё цеплять по дороге, может даже свалиться, а их беречь надо. А на багги всё необходимое спокойно можно провезти, если закрепить нормально. Снайпер спокойно подъедет до нужного рубежа, а дальше пешком будет добираться до места, где займет позицию, — заключил Юрий Лямин.

Особенность работы снайперских пар

Снайперы работают парами: один ведет огонь, а второй корректирует работу по целям, а также контролирует обстановку, в том числе воздушную.

В зоне специальной военной операции такие стрелки выполняют особо важные задачи. Их главные цели — командный состав, артиллерийские расчеты, операторы БПЛА, связисты. Также они охотятся на группы, доставляющие припасы на передний край. Так, в конце марта снайперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сорвали ротацию подразделения ВСУ на харьковском направлении. Как сообщили в Минобороны, бойцы обнаружили маршрут ротации противника и подвоз боеприпасов на вражеские позиции, вскрыли его, наблюдая за передвижением украинских боевиков, чтобы вычислить, с каким интервалом проводится переход по тропе и поднос боеприпасов на позиции. Проведя расчеты параметров для точного выстрела, военнослужащие уничтожили вражескую группу.

В феврале подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении сорвали попытку перегруппировки и переброски личного состава ВСУ. «Выдвинулись, забрались на самую высокую точку, посмотрели, чтоб всё просматривалось, и начали работать. С данной винтовки можно спокойно на расстоянии 1,5 тыс. м работать», — рассказал боец с позывным Коба. Операторы беспилотников обнаружили перемещение американского бронеавтомобиля MaxxPro и точным сбросом подбили его. Пехоту, которая пыталась покинуть автомобиль, прицельным огнем уничтожили снайперы из крупнокалиберных винтовок «Орсис» с тепловизионными прицелами.

В январе снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию противника в районе огнеупорного комбината в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как сообщили в военном ведомстве, бойцы отправились на позицию с дистанцией около 50 м до противника. Они долго выслеживали перемещение противника, вычислили график ротации ВСУ и прибытие грузов с боеприпасами и продовольствием. После этого снайперская пара уничтожила пехоту ВСУ, производившую ротацию на передовых позициях.

Как используются багги на переднем крае

Российские войска в последние годы активно применяют багги на передовой. Машины доставляют бойцов на позиции, подвозят боекомплекты, эвакуируют раненых, возят группы разведки и спецназа. В июле 2024 года важность навыков в управлении подобной техникой отметил министр обороны России Андрей Белоусов. «Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы вождения, в первую очередь багги, квадроциклов», — сказал он в ходе посещения полигона в Ленинградском военном округе. Белоусов отметил, что этот вид транспорта является востребованным.

В феврале 2025 года начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям», что в зоне СВО подразделения обеспечения используют специальные багги для подвоза горючего и заправки.

Ранее «Известия» сообщали, что ремонтно-восстановительные подразделения российской армии освоили процесс изготовления багги прямо в войсках. Для этого они используют двигатели, узлы и агрегаты от трофейных образцов, а также от автотехники, не подлежащей восстановлению. Таким образом уже изготовлены сотни машин, которые успешно применяются на переднем крае.