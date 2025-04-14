Суд в закрытом режиме рассмотрит дело ударившего полицейского американца Татера

Московский суд рассмотрит в закрытом режиме просьбу прокуратуры о принудительном лечении в психиатрической больнице американца Джозефа Татера, который ударил сотрудника полиции в отеле Radisson. Об этом 14 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что прокуратура обратилась в суд с просьбой направить 46-летнего мужчину на принудительное лечение в медицинское учреждение, однако защита считает данное решение неправомерным.

Согласно данным «Известий», у Татера помимо американского паспорта также имеется гражданство Чехии, где он родился.

Инцидент произошел 12 августа 2024 года. Персонал отеля отказал Татеру в заселении по причине отсутствия у него миграционной карты и агрессивного поведения. Он размахивал руками и нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке. После того как дебошира доставили в дежурную часть, он продолжил вести себя агрессивно, толкнул и ударил сотрудника МВД. В результате американца задержали за административное правонарушение, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)» и заключили под стражу.

В конце марта текущего года гражданин США был освобожден из СИЗО в Москве под подписку о невыезде. После этого его принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу имени Николая Алексеева.