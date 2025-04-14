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Названы популярные у детей игры

Исследование: самые популярные у детей жанры игр — стратегии и головоломки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В тройку самых популярных игр у детей 4–13 лет вошли Roblox, Minecraft и Brawl Stars. Наиболее распространенные жанры среди детей — стратегии, головоломки, симуляторы и аркады. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков МТС, с которыми ознакомились «Известия» 14 апреля.

Эксперты уточнили, что с возрастом, и особенно после семи лет, предпочтения мальчиков и девочек в выборе видеоигр существенно различаются.

В возрасте четырех–-шести лет топ-3 любимых игр у мальчиков и девочек практически совпадает: Brawl Stars, FIFA Mobile, Roblox и Minecraft. Однако, к 11–13 годам различия становятся очевидными. Мальчики чаще играют в Super Sus, StandOff и PUBG, девочки — в Minecraft, Toca Boca и CNAF. Также популярны среди детей Heroes of Might and Magic, PUBG и Genshin Impact.

Исследование выявило, что родители часто не знают, во что играют их дети 10–13 лет, зачастую недооценивая время, проводимое ими за играми. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с чрезмерным увлечением видеоигр, особенно для младших детей.

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Директор сервиса безопасного цифрового пространства для детей Membrana KIDS, Арсений Эпов отметил, что онлайн-игры, подобно социальным сетям, создают среду для общения, но такие знакомства могут быть опасны. Дети рискуют столкнуться с мошенниками и нежелательным влиянием со стороны других игроков, включая негативные модели поведения (например, использование нецензурной лексики). Кроме того, чрезмерное увлечение играми может исказить восприятие реальности, приводя к разочарованию и социальной изоляции.

Эпов подчеркнул неэффективность полного запрета видеоигр и доступа в интернет. Вместо этого он рекомендовал родителям выстраивать доверительные отношения с ребенком, ограничивать экранное время, обсуждать игры и достижения ребенка, чтобы вовремя распознать возможные проблемы. По его словам, важно говорить с детьми о потенциальных опасностях в онлайн-играх и предлагать способы решения возникающих трудностей.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что в основном игровыми покупками интересуются молодые люди (18–24 лет). Так, 58% респондентов этого возраста платили хотя бы раз, следует из данных RuStore. В месяц потенциально у них может уходить 2294 рубля на мобильные игры, что почти в два раза больше, чем у россиян в возрасте 25–34 лет. Меньше всего готово тратить поколение 35-44 лет; их потенциальные расходы составляют 1104 рубля в месяц.

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