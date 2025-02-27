Названы наиболее интересующиеся игровыми покупками категории россиян

В основном игровыми покупками интересуется молодежь (18-24) — 58% респондентов этого возраста платили хотя бы раз, следует из данных RuStore, с которыми ознакомились «Известия» 27 февраля.

В месяц потенциально у них может уходить 2294 рубля на мобильные игры, что почти в два раза больше, чем у возрастной группы 25-34.

Меньше всего готово тратить поколение 35-44; их потенциальные расходы составляют 1104 рубля в месяц. При этом женщины могут тратить почти столько же, сколько и мужчины: мужчины готовы выделить по 1 512 рублей на мобильные игры в месяц, а женщины — 1 265 рублей.

По данным магазина приложений, в 9 из 10 оплата приходится на разовые покупки в играх и приложениях (например, покупка дополнительных предметов в играх). Затем идут подписки (6%) и покупки платных приложений (3%). Это соответствует показателям на мировом рынке, уточнили эксперты.

Ранее, 29 января, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян рассказал «Известиям», что в 2028 году объем рынка киберспортивных игр в России может вырасти практически в два раза и составить $70–80 млн. Он также предположил, что будет расти количество киберспортивных соревнований и одним из самых быстроразвивающихся рынков наряду с киберспортом станет рынок источников бесперебойного питания.