Бродячая собака укусила за лицо трехлетнего ребенка в Энгельсе

Бродячая собака укусила за лицо трехлетнего ребенка на детской площадке в Энгельсе, возбуждено уголовное дело. Об этом 14 апреля сообщило в следственном управлении Следственного комитета России по Саратовской области (СУ СК РФ).

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Приволжском. В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали.

«Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину доложить о ходе расследования уголовного дела.

26 февраля в Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с пятилетним ребенком. Собака не подпускала к ним прохожих, рычала и продолжала угрожать окружающим. Очевидцы пытались отогнать пса граблями, но он бросался и на них. Пострадавшая сумела позвонить в экстренные службы.