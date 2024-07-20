Убивай, но проверяй: КС РФ запретил усыплять «ненужных» бродячих собак

Конституционный суд постановил, что умерщвление животных без владельцев оправдано лишь в случае, когда безопасность человека нельзя обеспечить другими методами. Эксперты полагают, что решение может перевернуть ситуацию с региональными законами о бродячих собаках — после принятия в прошлом году поправок к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» всё больше субъектов РФ стали разрешать эвтаназию животных, которых не забирают из приюта. КС РФ подчеркнул, что такие решения нельзя оправдывать загруженностью мест содержания собак и нехваткой бюджетных средств. Подробнее о том, как изменится региональная практика работы с безнадзорными животными — в материале «Известий».

Что говорится в решении КС РФ

Решение Конституционного суда было вынесено 18 июля по запросу Верховного суда Бурятии. Иск в Бурятский ВС подала группа зоозащитников, которые просили признать незаконными положения регионального закона, разрешающие умерщвлять животных спустя 30 дней с момента отлова в случае «невостребованности».

Позиция КС РФ по вопросу о том, что именно делать с бродячими собаками, может поменять ситуацию с региональными законами.

«Умерщвление животных без владельцев — мера, использование которой может быть оправданно, лишь когда прочие мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с такими животными в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность» , — говорится в постановлении.

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Приемлемым усыпление собак признается лишь в том случае, если это обусловлено рисками распространения болезни, нападением на человека, проявлением «немотивированной агрессии» . При этом подчеркивается, что загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов не могут служить основанием для того, чтобы умерщвлять животных.

КС РФ признает возможность регионов устанавливать собственный порядок работы с безнадзорными животными с учетом конкретных географических, климатических и социально-экономических факторов, однако подчеркивается, что необходимо установить «разумный срок и условия» для того, чтобы возможный хозяин животного мог найти питомца.

Если же регионы «вынужденно предусматривают случаи и порядок умерщвления животных без владельцев в установленных законом об обращении с животными пределах», то умерщвление должно «осуществляться гуманными методами», отмечается в постановлении.

Что означает это решение

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заметил в беседе с «Известиям», что решение Конституционного суда лишь подтвердило и так действующие положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

— В законе четко прописано, что регионы могут реализовывать любые мероприятия, но только если они соответствуют принципам гуманности к безнадзорным животным и не предполагают жестокого обращения с ними, — сказал он. — Учитывая, что некоторые регионы позволяли себе самодеятельность, устанавливая нормы, противоречащие федеральному закону, и появилось это разъяснение Конституционного суда. Но и без него большинство регионов соблюдало федеральный закон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минприроды также подчеркнули «Известиям», что в законе об ответственном обращении с животными уже прописано, в каких случаях эвтаназия возможна: если животное неизлечимо больно и сильно мучается, если получило несовместимую с жизнью травму — и всё это должно быть достоверно подтверждено ветеринаром. Указывается, что постановление КС РФ признало положение федерального закона конституционным.

Зооюрист Анастасия Комагина отмечает, что сейчас принятые регионами законы об эвтаназии животных можно разделить на две группы: те, которые разрешают усыпление агрессивных и больных собак; и те, которые разрешают умерщвлять в том числе невостребованных в течение определенного срока животных.

— После решения КС РФ региональным правительствам второй группы придется корректировать свои законы, в первую очередь обосновав, что эвтаназия животных действительно является экстраординарной ситуацией, и уточнив временные рамки действия норм об эвтаназии до нормализации ситуации , — сказала она «Известиям». — Что касается законов первой группы, то Конституционный суд абсолютно отчетливо дал понять, что защита граждан от угроз, исходящих от безнадзорных животных, является важным основанием для применения мер по эвтаназии, и есть причины, которые являются достаточными основаниями для этого.

Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

Основатель и исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких заявил, что постановление Конституционного суда — это «политическое послание регионам страны».

— Некоторые субъекты РФ, такие как Бурятия, Якутия, Астраханская и Оренбургская области и другие, стали «перегибать палку» даже по мнению федералов, принимая региональные законы с массовым умерщвлением всех отловленных безнадзорных животных через непродолжительный срок в несколько недель , — сказал «Известиям». — Поэтому чтобы сгладить нарастающую в обществе напряженность и остудить пыл некоторых губернаторов, сегодня и было озвучено Конституционным судом такое решение.

Он полагает, что недействительными будут признаны положения региональных законов, которые разрешают умерщвление здоровых животных спустя 11–30 дней после попадания в пункт временного содержания.

Как отреагировали регионы

«Известия» направили запросы в регионы, где уже приняли региональные законы об эвтаназии бездомных собак — сейчас таковых по меньшей мере 10.

Департамент ветеринарии Самарской области заявил «Известиям», что региональный закон никак не противоречит новому решению Конституционного суда РФ : усыплять и так разрешено только имеющих неизлечимые заболевания, проявляющих немотивированную агрессию либо причинивших вред здоровью или жизни человека животных. В Удмуртской Республике тоже ничего менять не будут — там и сейчас условием умерщвления животного является опасное для человека заболевание, неизлечимая болезнь, приносящая страдания животному, и агрессивное поведение (и то с исключениями).

Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

В Оренбургской области заявили, что законодательство региона будет приводиться в соответствие с решением Конституционного суда. В этом субъекте РФ на поиск нового хозяина собаке после помещения в приют сейчас отводится всего 22 дня.

А в Магаданской области , где против решения об эвтаназии животных активно выступает региональный прокурор Дмитрий Разуваев, который на днях обратился в суд для отмены нормативного акта, заявили «Известиям», что закон «концептуально не противоречит решению Конституционного суда и не потребует полного пересмотра, однако есть необходимость уточнения формулировок оснований умерщвления». Сейчас уже ведется работа по внесению изменений.

Как поменяется ситуация в будущем

Юрий Корецких отмечает, что Конституционным судом озвучены причины, допускающие умерщвление животных без владельцев: нападение на человека, проявление немотивированной агрессивности, наличие у животного опасной болезни или экстраординарная ситуация.

— Ввиду отсутствия конкретизации и точных определений, такие формулировки дают простор для их широкого толкования и позволят заинтересованным регионам России всё так же осуществлять убийства бездомных животных, — считает эксперт. — Поэтому решение Конституционного суда не принесет каких-либо принципиальных изменений, а лишь сократит число убиваемых бездомных животных, которое всё равно в ежегодных масштабах будет достигать десятки тысяч собак.

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Анастасия Комагина полагает, что число регионов, которые введут у себя эвтаназию собак по примеру Самарской области и Республики Удмуртии, будет постепенно увеличиваться.

Специалист ассоциации «Благополучие животных» по взаимодействию с органами власти, руководитель БФ «Котоспас» Анна Фельдман замечает, что расшифровок понятия «немотивированная агрессия» или «опасные заболевания» нет ни в решении КС РФ, ни в существующем законодательстве, что, по ее мнению, может привести к злоупотреблениям в регионах.

— Также в решении КС вводится понятие «экстраординарная ситуация», которое подразумевает масштабность, массовость проблем. Ни в одном регионе таких ситуаций нет, — уверена она. — В тех регионах, где ситуация с бездомными животными неблагополучная, она становится таковой по причине коррупции, недобросовестности подрядчиков, бездействия чиновников и неумения региональных властей наладить работу по этому направлению в регионе.

Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина подчеркивает, что в СМИ неверно указывают на слова «исключительная мера» — их нет ни в эфире с заседания КС РФ, ни в самом постановлении. По сути, усыпление как раз признано не противоречащим действующему федеральному законодательству и Конституции. Регионы, считает эксперт, будут пользоваться размытыми формулировками и ссылаться на «особые обстоятельства», сохраняя возможность эвтаназии.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Наверное, единственный плюс — это то, что навсегда такую политику в отношении животных объявлять нельзя. Конституционный суд указал, что меры должны носить временный характер , — продолжает Вера Митина.

Она призвала ввести в стране должность омбудсмена по правам животных, который будет контролировать правомерность этих норм.

— В условиях, когда у нас есть такой закон, который позволяет убийство и где есть очень много лазеек, необходим человек, а может даже отдельный орган, который будет контролировать и оценивать, действительно ли местные власти сделали всё возможное, чтобы избежать эвтаназии, или они пошли по этому пути, наоборот, потому что ничего не делали, — считает эксперт. — И нужна долгосрочная концепция по обращению с животными на территории страны с конкретными результатами и перечнем того, чего мы хотим достичь, куда двигаться и так далее.