В Екатеринбурге ротвейлер напал на женщину с ребенком
В Екатеринбурге 26 февраля на улице Медногорской ротвейлер напал на женщину с пятилетним ребенком. Инцидент попал на видео, снятое очевидцами.
По кадрам видно, что крупная собака укусила женщину, после чего она закрыла собой малыша. Ротвейлер не подпускал к ним прохожих, рычал и продолжал угрожать окружающим. Очевидцы пытались отогнать его граблями, но пес бросался и на них.
Пострадавшая сумела позвонить в экстренные службы. Она сообщила, что ротвейлер не дает никому подойти, а под ней находится ребенок.
По словам местных жителей, собака сбежала от хозяина и до сих пор не поймана. Животное продолжает разгуливать по городу, вызывая опасения у горожан.
Ранее, 23 февраля, девятилетняя девочка погибла после нападения агрессивной стаи собак в Ставрополе. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что инцидент произошел, когда ребенок катался с ледяной горки.