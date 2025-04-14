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В прошлом году в России побывало более 1,5 млн туристов

Эксперт Барзыкин: в прошлом году в Россию приехало более 1,5 млн туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В прошлом году в Россию приехало более 1,5 млн туристов. Об этом 14 апреля сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

По его словам, за 2024 год в России побывало 1,570 млн туристов. Он отметил, что на первом месте — туристы из Китая, а после Германии — Саудовская Аравия. Самыми популярными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

«64 страны [...] не только дружественные страны. На втором месте — въезд из Германии. Понятно, что это и семейные и другие цели, но идут под видом туризма», — уточнил эксперт.

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Барзыкин также отметил, что импульс такому притоку туристов дала электронная виза, которую возобновили 1 августа 2023 года. По ней приехали более 1 млн путешественников.

Ранее, 23 марта, сервис лояльности «Апельсин» провел опрос о том, куда россияне собираются уехать на майские праздники. С результатами исследования ознакомились «Известия». Выяснилось, что в 2025 году среди российских направлений лидируют города центральной России: Казань, Великий Новгород, Владимир, Ярославль и Калининград. Популярны и традиционные курортные локации — Сочи, Кисловодск, Анапа. Третьим по востребованности у жителей России стал Северный Кавказ.

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