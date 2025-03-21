Более 70% россиян планируют уехать в путешествие в майские праздники

Майские праздники — отличный повод отправиться в путешествие. Согласно опросу от сервиса лояльности «Апельсин», 70% респондентов планируют уехать на это время в другой город или страну. С результатами исследования «Известия» ознакомились 23 марта.

В 2025 году среди российских направлений лидируют города Центральной России: Казань, Великий Новгород, Владимир, Ярославль и Калининград. Популярны и традиционные курортные локации — Сочи, Кисловодск, Анапа. Третьим по востребованности у жителей России стал Северный Кавказ.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались страны ближнего зарубежья: Абхазия, Грузия, Азербайджан, Армения и Турция. Кроме того, россияне активно планируют отпуск на майские праздники в юго-восточную Азию — Таиланд, Вьетнам, Индонезию.

При этом Турция остается лидером в сегменте семейного отдыха. Страны Азии чаще выбирают для путешествий компаниями. Из опроса следует, что 60% хотят провести майские праздники в кругу семьи, 20% — с партнером, а 19% — с друзьями.

Также, согласно исследованию, продумывать маршрут опрошенные начинают за месяц до отдыха. При этом женщины склонны к более тщательному и раннему планированию, тогда как мужчины чаще принимают решение в последний момент.

При организации отдыха большинство путешественников предпочитают бронировать билеты и жилье самостоятельно. Более 20% опрошенных готовы доверить подготовку турагентствам, особенно, если речь идет о сложных маршрутах и перелетах. При этом с 5 по 7 мая большинство не собирается брать дополнительные выходные для продления отпуска.

Эксперты отмечают, что многие россияне ищут способы сэкономить на путешествиях. Около 63% опрошенных выбирают отели по акциям и специальным предложениям через сервисы лояльности, а 46% из них при покупке учитывают возможность получения кешбэка.

20 марта «Известия» ознакомились с данными сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Согласно им, число бронирований отелей в Риме в апреле среди россиян выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среди направлений внутри РФ самым популярным остается Санкт-Петербург, на Северную столицу приходится 19,2%. Также выяснилось, что в 2025 году на 23% больше туристов отправятся за границу, общая доля зарубежных заказов достигла 54%.