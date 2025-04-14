В Молдавии заявили о намеренном выталкивании Гагаузии из ключевых процессов управления

Власти Молдавии намеренно выталкивают Гагаузскую автономию из всех ключевых процессов управления, чтобы «свести к нулю» все полномочия региона. Об этом 14 апреля сообщил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в Telegram-канале.

«Фактически партия «Действие и солидарность» лишает Гагаузию возможности участвовать в назначении собственного прокурора. Это не просто техническая корректировка, это сознательное выталкивание автономии из всех ключевых процессов управления», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, такие шаги демонстрируют намерение ликвидировать систему автономного управления и «свести к нулю» все полномочия, закрепленные в законодательстве, об особом правовом статусе Гагаузии, а также в Конституции.

Боля подчеркнул, что центральная власть переписывает правила игры в одностороннем порядке и не оставляет места для мнения жителей Гагаузской автономии. Он уточнил, что в результате попираются договоренности, ломается баланс, на котором держалась молдавская государственность.

Депутат парламента отметил, что наступит день, «когда за всё придется ответить — и юридически, и политически».

Конституционный суд (КС) Молдавии 14 апреля лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии, сообщила глава КС республики Домника Маноле. Она подчеркнула, что решение является окончательным и начинает действовать с момента его публикации в «Официальном мониторе».

Лидер блока «Победа» Илан Шор, в свою очередь, отметил, что данное решение является посягательством на статус автономии. Замглавы региона Виктор Петров в том числе назвал решение КС Молдавии ударом по статусу Гагаузской автономии.