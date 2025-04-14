Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину

Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза (ЕС) о переносе миссии по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию страны и отправке туда военных советников. Об этом 14 апреля сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС.

«На территории Украины военные инструкторы ЕС не должны проводить программы обучения украинских солдат, потому что это повлечет за собой серьезный риск эскалации войны в сторону Европы. Для нас это красная линия. Ни один из элементов этой миссии военной подготовки не должен находиться на украинской территории»,— заявил глава МИД, трансляция выступления велась на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Сийярто добавил, что ЕС в этом году намерен начать в полном объеме переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Министр подчеркнул, что экономика Венгрии не должна быть разрушена из-за «насильственно быстрого» вступления Киева в объединение.

Сийярто 4 апреля заявил, что укрепление оборонного потенциала ЕС не должно привести к скрытому росту военной помощи Киеву. Он отметил, что утверждение, что Украина якобы защищает Европу, не соответствует действительности.

Ранее, 31 марта, глава МИД Венгрии назвал позором попытки ЕС ускорить процесс вступления Украины в состав объединения. По словам министра, страны Западных Балкан подходят для этого намного больше.