Сийярто призвал не допустить роста военной помощи Украине

Укрепление оборонного потенциала Евросоюза (ЕС) не должно привести к скрытому росту военной помощи Украине. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Мы также не согласны с позицией, в соответствии с которой оборона Европы означает оборону Украины. Повышение обороноспособности Евросоюза означает повышение обороноспособности Евросоюза, а не инвестирование в обороноспособность государства, которое не является членом НАТО или ЕС», — сообщил Сийярто во время трансляции, которая велась на YouTube-канале М1.

Он отметил, что большая часть стран Европы интерпретирует усиление вооружения ЕС как стратегию по продлению украинского конфликта. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не принимает такую позицию.

Министр уточнил, что ни одна страна ЕС не находится в состоянии вооруженного конфликта и потому не нуждается в защите. Он отметил, что утверждение, что Украина защищает Европу, не соответствует действительности.

Сийярто добавил, что Евросоюзу следует сидеть сложа руки и поддерживать инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мирных договоренностей.

26 марта Сийярто выразил надежду на долгосрочное прекращение огня между Россией и Украиной. Он отметил, что РФ и США заинтересованы в достижении успеха на мирных переговорах.

Позднее, 31 марта, он назвал позором попытки ЕС ускорить процесс вступления Украины в состав союза. По словам Сийярто, страны Западных Балкан подходят для этого намного больше.