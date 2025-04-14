Белорусские пограничники обнаружили труп беженца на границе с Латвией

Белорусские пограничники 12 апреля нашли труп беженца на границе с Латвией в Витебской области. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Полоцкие пограничники 12 апреля в 10 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело беженца без признаков жизни. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на месте работала следственно-оперативная группа», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает Следственный комитет (СК) Белоруссии, документов у погибшего при осмотре не оказалось. Среди его личных вещей обнаружили продукты питания с маркировкой страны производителя –— Латвии. Соответственно, мужчина при пересечении границы какое-то время был на сопредельной территории, уточняет ведомство.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», — добавили в белорусском СК.

Ранее, 15 марта, Латвия запретила пропуск транспорта по единственному открытому контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе с Белоруссией. Кроме того, латвийская сторона установила специальные заградительные щиты, поэтому движение транспортных средств остановлено как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из республики.