Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Латвия прекратила пропуск транспорта по единственному открытому контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом 16 марта сообщила белорусская таможня.
«Сопредельная сторона с 14:00 (совпадает с мск. — Ред.) прекратила оформлять транспорт, следующий через единственный открытый на белорусско-латвийском направлении пункт пропуска «Григоровщина», — говорится в Telegram-канале.
Латвийская сторона установила специальные заградительные щиты. Уточняется, что движение транспортных средств остановили как на въезд в Белоруссию, так и на выезд из республики.
По данным таможни, на текущий момент очереди не наблюдаются, уточняет «Газета.Ru». Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину».
Польша 10 июля 2024 года остановила пропуск грузовиков из Белоруссии через КПП «Кукурыки – Козловичи». До этого, 22 июня, глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией.