Польша прекратила пропуск грузовиков через КПП «Кукурыки» на границе с Белоруссией
Польша остановила пропуск грузовиков из Белоруссии через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кукурыки» — «Козловичи». Об этом 10 июля сообщила белорусская таможня.
Уточняется, что ограничения были введены в ночь со вторника на среду.
«И если вчера здесь грузовиков в очереди не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600. Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Отмечается, что в направлении Белоруссии автомобили пока следуют, но намного медленнее обычного. Пограничники призвали граждан учитывать сложившуюся ситуации при планировании маршрута.
Ранее, 22 июня, глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Белоруссией. Кроме того, агентство Reuters сообщало 5 июля, что Польша надеется привлечь дополнительных пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции.
В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании буферной зоны шириной примерно 200 м от линии границы. Позднее, 2 июня, уточнялось, что в общей сложности она затронет 27 областей — в основном будет на территории Гайновского района и в одном месте в Белостокском. Однако уже на следующий день в Варшаве заявили, что инициативу решено отложить, но приграничье будет усилено сотней военных.