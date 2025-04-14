ФСБ раскрыла крупную сеть связанных с Молдавией диверсантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла крупную сеть диверсантов, связанных с Молдавией. Детали криминальной схемы рассказали 14 апреля «Известия».

Так, сотрудники ведомства задержали в придорожном хостеле гражданина Молдавии Мариуса Пруняна, в автомобиле которого находилась взрывчатка.

«В январе 2023 года был завербован ГУР Украины для выполнения задач на территории России», — заявил на допросе задержанный.

Уточняется, что Прунян является боевиком интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он участвовал в боях в Бахмуте. Украинские кураторы передали ему 4,5 кг взрывчатки и другие устройства, замаскированные под аккумулятор. Прунян закопал взрывчатые вещества в Волгограде и Саратове.

Для подготовки терактов в РФ украинские кураторы передали Пруняну 4,5 кг взрывчатки, предохранители, детонаторы и ключи, которые были замаскированы под автомобильный аккумулятор. Фигурант приехал в Волгоград и Саратов, где закопал взрывные устройства.

Российская оппозиционерка Ирина Измайлова, проживающая в Кишиневе, получила похожее задание от Главного управления разведки (ГУР) Украины на сборку снайперской винтовки укороченной (СВУ), платы которой были скрыты в наушниках. Ей удалось тайно перевезти их в Самарскую область. На данный момент она неохотно сотрудничает со следствием.

В Самаре Сергей Окрушко также был завербован ГУР Украины, когда прятался от мобилизации. Ему предложили работу электриком на нефтеперерабатывающем заводе. На протяжении полугода он проносил элементы взрывного устройства в контейнерах для обедов и установил бомбу на трансформаторной станции. Взрыв не причинил серьезного ущерба, Окрушко был задержан. Он также упомянул о двух других заложенных бомбах. Эксперт по антитеррору Андрей Попов отметил, что украинские террористы закладывают устройства с расчетом на вторые взрывы во время эвакуации.

Кроме того, за диверсию в Крыму отвечал рецидивист Евгений Курдоглу, гражданин Молдавии, завербованный украинским куратором после выхода из тюрьмы. Его задания включали фотографирование средств ПВО и проверку тайника с бомбой. Курдоглу рассказал, что в указанном месте нашел черный пакет с электрическим щитком, который нужно было заложить под мост в Керчи. Теракт был предотвращен ФСБ. Взрывное устройство содержало чешскую взрывчатку «Симтекс-10», запрещенную к экспорту с 1990-х годов, но доступную британским спецслужбам и Украине.

Ранее, 9 апреля, сообщалось о задержании жителя Волновахи по подозрению в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по заданию ГУР МО Украины. Уточнялось, что по заданию украинской стороны он незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства, которые хранил в гараже. По данному факту возбудили уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).