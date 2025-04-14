Чернышенко сообщил о синхронизации программ школ РФ с ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
Образовательные программы российских школ с 1 сентября 2025 года синхронизируют с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и Основным государственным экзаменом (ОГЭ). Об этом 14 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», — сказал он на итоговом заседании коллегии Минпросвещения.
Чернышенко назвал важным шагом ограничение количества контрольных и проверочных, в том числе и Всероссийской проверочной работы (ВПР). Планируется, что их долю в общем объеме учебного времени уменьшат до 10%.
«С 1 марта этого года вступил в силу федеральный закон и соответствующий приказ Минпросвещения, который предусматривает сокращение бюрократической нагрузки педагогических работников», — отметил Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что властям необходимо оперативно отвечать на меняющиеся современные вызовы в сфере образования и реагировать на потребности общества.
Ранее, 28 марта, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Известиям», как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ. Она посоветовала изучать по теме в неделю и свести стресс к минимуму.