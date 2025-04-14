Экономист предрек провал американской экономике из-за торговой войны с Китаем

Торговая война США с Китаем может обернуться провалом для американской экономики. Таким мнением в беседе с «Известиями» 14 апреля поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

13 апреля в газете Financial Times (FT) сообщили, что торговая война президента США Дональда Трампа против Китая обречена на провал. В издании отметили зависимость внешней политики США от рынка госдолга и нынешнего положения Китая, который «хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США».

«Я думаю, что такие прогнозы достаточно реалистичны. Торговая война, в которую вовлечены Соединенные Штаты, создает серьезные вызовы для их экономики», — объяснил Чирков.

По его словам, экономика Китая уже превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%. В целом экономика Китая гораздо более масштабна, чем Соединенных Штатов.

Кроме того, эксперт также указал на активные действия КНР по созданию международной коалиции против США.

«Я думаю, что для США противостояние с Китаем будет весьма непростым и результаты можно будет оценить как провал для экономики Соединенных Штатов», — подытожил Чирков.

Газета The Washington Post 13 апреля предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.