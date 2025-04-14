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WP предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны

WP: США и Китай близки к экономическому краху из-за торговой войны
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Фото: Global Look Press/Ryu Seung
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Вашингтон и Пекин приближаются к экономическому краху из-за нежелания сделать друг другу уступки в торговой войне. Об этом 13 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

«Две крупнейшие державы мира как никогда близки к полному экономическому краху, поскольку президент [США] Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин отказываются отступать в торговой войне, которая превратилась в игру «кто первый струсит» с высокими ставками», — говорится в публикации.

В издании также указали на то, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.

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Телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом 10 апреля сообщил, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».

Китай, в свою очередь, с 12 апреля увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%. В министерстве финансов КНР также подчеркнули, что повышение США пошлин нарушает международные торговые правила и противоречит здравому смыслу.

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