Страстная пятница перед Пасхой: что происходило по Евангелию

Страстная пятница — самый трагичный и самый значимый день Страстной седмицы. Это день, когда весь христианский мир склоняет головы в тишине и молитве, вспоминая распятие и смерть Иисуса Христа. Этот день — вершина страданий Спасителя, кульминация Его земного подвига ради спасения человечества. Библейское описание дня, значение Страстной пятницы для верующих — в материале «Известий».

Страстная пятница: распятие Иисуса Христа

В Страстную пятницу произошло главное событие, ради которого Христос пришел в мир, — Его крестная смерть. После суда, совершенного прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, Иисус был осужден на смерть через распятие — самую позорную и мучительную казнь того времени.

Христа избивали, на Него надели терновый венец, глумились, унижали и вели на Голгофу. Там, на горе, за пределами Иерусалима, Он был пригвожден ко кресту между двумя разбойниками. Перед смертью Господь изрек слова, которые потрясли небо и землю:

«Совершилось!» (От Иоанна. 19:30)

Смерть Иисуса не была поражением — это был жертвенный акт, принесенный ради искупления грехов всего человечества, чтобы подарить каждому путь ко спасению.

Где описаны события Страстной пятницы в Евангелии

События Страстной пятницы подробно описаны во всех четырех Евангелиях — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это редкий случай, когда все четыре евангелиста дают согласованную и глубокую картину произошедшего, каждый — со своей стороны:

Евангелие от Матфея (гл. 27) — рассказывает о предании Иисуса Пилату, бичевании, насмешках, распятии и Его смерти;

Евангелие от Марка (гл. 15) — подчеркивает унижения, которые претерпел Христос, и описывает мгновенную реакцию природы на Его смерть;

Евангелие от Луки (гл. 23) — показывает раскаяние одного из разбойников, молчание Иисуса перед обвинителями и Его прощение врагов:

«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34);

Евангелие от Иоанна (гл. 18–19) — содержит глубокое богословское осмысление жертвы Спасителя, включая слова:

«Я есмь Путь и Истина и Жизнь».

Эти тексты — основа службы Двенадцати Евангелий. Вечером в Великий четверг на Страстной седмице совершается утреня Великой пятницы, на которой и читаются 12 Страстных Евангелий, объединяющих все эти события в одну молитвенную драму.

Страстная пятница: почему так называется

Слово «страстная» происходит от древнерусского «страсти», что означает «страдания». В богослужебном языке и церковнославянском тексте «страсти Христовы» — это не просто физическая боль, а страдание ради любви, добровольная жертва.

Пятница перед Пасхой получила это название, потому что именно в этот день Иисус перенес:

страдания в теле (бичевание, терновый венец, крест);

страдания в душе (предательство, одиночество, насмешки);

страдания духовные (бремя грехов всего мира).

Таким образом, Страстная пятница — это день всеобщей тишины, когда не звучат колокола, не совершается литургия, а в храмах царит скорбное ожидание Воскресения.

Что означает Страстная пятница перед Пасхой для православных

Для православных христиан Страстная пятница — самый скорбный день года. Этот день призывает каждого христианина к глубокому покаянию, размышлению и соучастию в страданиях Спасителя. Вся жизнь верующего должна стать ответом на жертву Христа: благодарностью, любовью и стремлением к святости.

В Страстную пятницу: