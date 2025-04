СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа

Голливуд из-за политики президента США Дональда Трампа намерен продвигать семейные ценности. Об этом 13 апреля проинформировала французская газета Le Figaro.

«Меньше активистских программ, больше сериалов и фильмов, основанных на семейных и традиционных ценностях: студии начинают адаптироваться, чтобы угодить», — говорится в материале.

Согласно сведениям издания, Голливуд решил сократить количество кинокартин с героями нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано в России экстремистским). В своих фильмах компании стали больше концентрироваться на религиозных темах и историях о сельской жизни.

Ранее, 26 февраля, издание The New York Times сообщило, что американская кинокомпания Paramount решила пересмотреть свой подход к разнообразию, равенству и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) среди своих сотрудников из-за заявлений Трампа.