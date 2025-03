СМИ рассказали об отмене «политики инклюзивности» у Paramount

Американская кинокомпания Paramount пересматривает свой подход к разнообразию, равенству и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) среди своих сотрудников на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом 26 февраля сообщило издание The New York Times.

Ранее Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI).

«В записке для сотрудников, полученной The New York Times, соруководители Paramount заявили, что вносят изменения в политику компании в отношении DEI, чтобы соответствовать политике Трампа по ликвидации программ по обеспечению разнообразия в правительстве и частном секторе», — говорится в материале.

В материале отмечают, что политика американской администрации «требует внесения изменений в подход компании к инклюзивности в будущем». Кинокомпания также прекратит сбор данных о гендере и разнообразии для многих кандидатов на работу в США.

Как уточняет The New York Times, Paramount уже начала удалять примеры DEI из своих публичных заявлений. На их странице больше нет никаких упоминаний об этой аббревиатуре, и компания удаляет эту фразу из своей ежегодной финансовой отчетности.

«Мы внедряем DEI во все аспекты опыта наших сотрудников, включая специальные программы для усиления того, как мы привлекаем, развиваем, удерживаем и измеряем наш прогресс», — говорится на странице.

Заявление Paramount делает ее последней компанией, которая пересмотрела свой подход к DEI. Ранее крупные американские компании, включая Walmart и Disney, уже внесли аналогичные изменения в свои инициативы по разнообразию и инклюзивности.

Ранее, 7 января, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила отказаться от инклюзивной политики и отменила целевые «показатели разнообразия», которые раньше действовали для сотрудников. WSJ обратила внимание, что McDonald's — последняя из крупных компаний пищевой отрасли, которая изменила свои подходы к политике разнообразия.

24 декабря американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал прекратить жертвовать средства онлайн-энциклопедии «Википедия» из-за ее редакционной политики, основанной на инклюзивности. Интернет-ресурс отчитался, что в 2023–2024 годах потратил более $50 млн своего общего бюджета на поддержку политики разнообразия и равенства. Маск потребовал больше не перечислять «Википедии» пожертвования, пока та не вернет баланс полномочий для редактирования.