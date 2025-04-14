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В Абхазии начали подготовку к наплыву туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Абхазии начали подготовку к наплыву туристов.

Так, в республике активно модернизируют инфраструктуру и приводят в порядок плантации.

«Основной из моментов, помимо качественного чая, — вода должна быть качественная. Мало кто может заварить такой чай, тут и воздух, климат другой, птички поют», — отметил работник плантации.

Туристка Наталья отметила, что инфраструктура в Абхазии немного улучшилась, но всё еще выглядит неухоженно. Она выразила надежду на то, что в республике наведут порядок, так как природа в регионе прекрасна.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат сообщил, что к летнему сезону также обновляется станция Псырцха, считающаяся одной из самых живописных в Абхазии. Кроме того, восстанавливается платформа Аббаата, которая долгое время была заброшена.

«Знаете, пока мы строили, я разговаривал со многими пассажирами, которые не первый год сюда приезжают. Многие даже удивились: когда они сюда ранее поднимались, здесь была заброшка, здесь даже не останавливался поезд», — признался начальник станции Никита Айба.

Также по всему маршруту от Псоу до Сухума восстанавливают вокзалы, в ближайшее время возобновит работу местный аэропорт.

Помимо этого, в регионе начали формировать кадровый резерв. О желании проявить свои управленческие способности заявили 3 тыс. человек, до финала дошли чуть более 80.

Уточняется, что 22 победителя конкурса получили новые должности, включая руководителя аппарата кабинета министров и вице-премьера. Президент Абхазии Бадра Гунба отметил наличие в команде единомышленников с большим потенциалом и пообещал, что вскоре они займут ответственные посты.

Лучшие участники также пройдут образовательную программу в мастерской управления «Сенеж» в России и стажировку в российских и абхазских государственных структурах, что поможет развить управленческий резерв.

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6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что скорейшее открытие международного аэропорта в Сухуме, который не функционировал более 30 лет (с 1993 года), должно поспособствовать развитию туризма в Абхазии. По его словам, Россия, в свою очередь, намерена и дальше развивать отношения с республикой, что будет способствовать взаимному росту экономик и товарооборота.

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