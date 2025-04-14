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NYT узнала об ограничении Китаем экспорта редкоземельных металлов и магнитов

NYT: Китай ограничил экспорт редкоземов и магнитов на фоне торговой войны с США
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Китай ограничил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов на фоне торговой войны с США. Об этом 14 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

«Китай приостановил экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, необходимых автопроизводителям, аэрокосмическим компаниям, производителям полупроводников и военным подрядчикам по всему миру», — говорится в материале.

Отмечается, что приостановки экспорта произошли во многих китайских портах. Правительство КНР при этом разрабатывает новую систему регулирования, уточняет NYT. По данным газеты, после введения в действие система может лишить определенные компании поставок навсегда.

В том числе принятые меры окажут серьезное влияние на производственную деятельность американских военных подрядчиков, а также на экспорт в Японию и Германию.

NYT уточняет, что в случае истощения редкоземельных металлов на заводах в Детройте и других городах могут возникнуть трудности со сборкой автомобилей и других изделий с электродвигателями, для которых требуются магниты. При этом предсказать момент начала перебоев трудно.

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Накануне газета Financial Times сообщила, что торговая война президента США Дональда Трампа против Китая обречена на провал сразу по нескольким причинам. По данным издания, Китай хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против Соединенных Штатов.

В тот же день газета The Washington Post предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.

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