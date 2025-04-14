NYT узнала об ограничении Китаем экспорта редкоземельных металлов и магнитов

Китай ограничил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов на фоне торговой войны с США. Об этом 14 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

«Китай приостановил экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, необходимых автопроизводителям, аэрокосмическим компаниям, производителям полупроводников и военным подрядчикам по всему миру», — говорится в материале.

Отмечается, что приостановки экспорта произошли во многих китайских портах. Правительство КНР при этом разрабатывает новую систему регулирования, уточняет NYT. По данным газеты, после введения в действие система может лишить определенные компании поставок навсегда.

В том числе принятые меры окажут серьезное влияние на производственную деятельность американских военных подрядчиков, а также на экспорт в Японию и Германию.

NYT уточняет, что в случае истощения редкоземельных металлов на заводах в Детройте и других городах могут возникнуть трудности со сборкой автомобилей и других изделий с электродвигателями, для которых требуются магниты. При этом предсказать момент начала перебоев трудно.

Накануне газета Financial Times сообщила, что торговая война президента США Дональда Трампа против Китая обречена на провал сразу по нескольким причинам. По данным издания, Китай хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против Соединенных Штатов.

В тот же день газета The Washington Post предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.