FT объяснила будущий провал торговой войны США против Китая

Торговая война президента США Дональда Трампа против Китая обречена на провал сразу по нескольким причинам. Об этом 13 апреля сообщили в газете Financial Times (FT).

«Большинство стран теперь понимают, что различные экономические доводы, предлагаемые советниками Трампа, являются лишь показухой. Пока Трамп у власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — говорится в публикации.

В издании отметили зависимость внешней политики США от рынка госдолга и нынешнее положение Китая, который «хорошо подготовлен к войне на экономическое истощение против США».

«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование», — пишет газета.

Газета The Washington Post 13 апреля предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.