Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии Евгений Курдоглу рассказал о планах подрыва водонасосной станции по указанию украинских спецслужб. Видео опубликовал 14 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам фигуранта, он связался с человеком с Украины, котороый предложил ему передавать данные о позициях российской военной техники в Крыму.

«Первое задание было снять прилет с украинской стороны по ж/д парому. После этого он мне позвонил и сказал, что надо сделать серьезное задание, и скинул мне координаты», — заявил задержанный.

Курдоглу получил координаты, нашел тайник с электрическим щитком и неизвестным механизмом, который он распознал как взрывное устройство. Позже украинский куратор поручил ему отнести бомбу на насосную станцию. Его также направили на железнодорожный вокзал в Симферополе для съемки военной техники, где фигуранта задержали сотрудники ФСБ.

О задержании агента украинских спецслужб Курдоглу стало известно ранее в этот день. Фигурант дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).