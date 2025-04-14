Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

Мальчик собрал коллекцию флагов освобождавших Курскую область подразделений ВС РФ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мальчик Сережа с позывным Патриот собрал около 150 флагов подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, освобождавших Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сначала был у меня российский флаг, второй — ВДВ. Потом ахматовский мы заказывали, потом белорусский. И вот тут уже где-то 150 флагов», — рассказал Сережа о коллекции «Известиям».

Бойцы российской армии при виде коллекции радуются. Такие «сувениры» привозят ему российские военнослужащие, сейчас у мальчика целое собрание шевронов от разных подразделений.

При этом родители купили сыну игрушечный бронежилет и военную форму, а проезжающие военнослужащие уже экипировали его полностью.

Сообщается, что каждый день после уроков Сережа из Обоянского района Курской области заступает на дежурство: провожает всех проезжающих по дороге на Суджу мимо военных.

«Радовался, что ребята освободили Суджу и скоро победа будет за нами», — подчеркнул Сережа.

Свободное пространство: как выглядит очищенная от ВСУ Суджа
Противника в городе уже нет, но в небе над ним очень неспокойно, убедился корреспондент «Известий»

Школьник из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов «Известиям» 22 марта показал разрушительные последствия зверств ВСУ. 10-летний мальчик, живший с родителями под оккупацией украинских боевиков семь месяцев, заявил, что ему даже пришлось жить вместе с украинскими боевиками и на расстоянии 10 м от его дома стоял украинский танк.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025