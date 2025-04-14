Мальчик Сережа с позывным Патриот собрал около 150 флагов подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, освобождавших Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сначала был у меня российский флаг, второй — ВДВ. Потом ахматовский мы заказывали, потом белорусский. И вот тут уже где-то 150 флагов», — рассказал Сережа о коллекции «Известиям».

Бойцы российской армии при виде коллекции радуются. Такие «сувениры» привозят ему российские военнослужащие, сейчас у мальчика целое собрание шевронов от разных подразделений.

При этом родители купили сыну игрушечный бронежилет и военную форму, а проезжающие военнослужащие уже экипировали его полностью.

Сообщается, что каждый день после уроков Сережа из Обоянского района Курской области заступает на дежурство: провожает всех проезжающих по дороге на Суджу мимо военных.

«Радовался, что ребята освободили Суджу и скоро победа будет за нами», — подчеркнул Сережа.

Школьник из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов «Известиям» 22 марта показал разрушительные последствия зверств ВСУ. 10-летний мальчик, живший с родителями под оккупацией украинских боевиков семь месяцев, заявил, что ему даже пришлось жить вместе с украинскими боевиками и на расстоянии 10 м от его дома стоял украинский танк.