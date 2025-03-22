Школьник из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов показал разрушительные последствия зверств боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10-летний мальчик, живший с родителями под оккупацией украинских националистов семь месяцев, показал «Известиям» 22 марта уникальные кадры.

«Брали, раскрывали дома, разбивали там всё. <…> Русский человек никогда такого не сделает. Били всё подряд. У моего друга была плойка, ее тоже забрали, телевизор, естественно, разбили», — рассказал мальчик в беседе с корреспондентом «Известий» Наталией Графчиковой.

Ребенок также продемонстрировал кадры одного из пострадавших при атаках ВСУ домов.

«Они им всё раскидали. Сломали шкаф. Всё повалено. Телевизор лежит, разбили его», — рассказал Сережа.

Как отметил мальчик, из-за обстрелов ВСУ пострадали не только дома, но и находящиеся в них мирные жители.

По словам школьника, ему даже пришлось жить вместе с украинскими боевиками, в то время как на расстоянии 10 м от дома Сережи стоял украинский танк.

Накануне, 21 марта, сообщалось, что председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с 43 тыс. жителей региона, признанными потерпевшими от преступлений ВСУ. По информации ведомства, с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.