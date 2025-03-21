Важная газоизмерительная станция в Судже подорвана ВСУ. Что это означает

В ночь на 21 марта вооруженные формирования Украины подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС. Это произошло менее 12 часов спустя после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ. Ранее, 18 марта, такое согласие также официально дал президент России Владимир Путин, сразу отдав ВС РФ соответствующий приказ. Почему Украина не стесняется нарушить свое слово — в материале «Известий».

Удар по станции в Судже и Курской АЭС

• ВСУ нанесли удар по ГИС «Суджа», которая находится в Курской области в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы, 21 марта в 00:20. В России атаку официально признали террористическим актом. С 7 августа 2024 года и до недавнего времени этот объект был под контролем украинских боевиков. Подрыв они провели в ходе отступления. Никто не пострадал.

• Через эту станцию газ по трубопроводу Уренгой – Помары – Ужгород поступал, пройдя через территорию Украины, в Словакию, в меньшей степени — в Венгрию, Сербию, Австрию и Румынию. До 1 января 2025 это была единственная станция по перекачке газа в европейском направлении, затем Украина остановила транзит. Инфраструктуру именно этого трубопровода использовали российские военные для того, чтобы внезапно попасть в тыл украинцев, занимавших город Суджу на тот момент, и вытеснить их оттуда.

• Украинский генштаб пытается переложить вину на атаку на Россию, безосновательно утверждая, что Москва якобы атакует собственную инфраструктуру. При этом Россия строго придерживается своего обещания не наносить удары по энергетической инфраструктуре, в то время как Киев совершает такие атаки уже три ночи подряд после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута соответствующая договоренность.

• В ту же ночь Киев атаковал Курскую атомную электростанцию, в результате чего было повреждено хранилище отработанного топлива. В СК России этот удар приравняли к попытке ядерного терроризма.

• Во второй половине дня 21 марта пресс-служба станции отчиталась о работе в штатном режиме. Энергоблоки № 3 и № 4 АЭС находятся на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации», уточнили представители станции.

Что означают атаки

• Пострадавшей стороной в конечном счете окажутся страны Центральной Европы, которые жизненно нуждаются в поставках российского газа, некоторые из них получают его сейчас обходным путем. В последнее время в ЕС шли разговоры о возможности возобновить поставки газа через Украину для Словакии, которая переживает энергетический кризис (о том, как прекращение транзита российского газа через Украину ударило по Словакии и соседним с ней странам, мы разбирали здесь), обсуждалась целесообразность поставок по этому трубопроводу газа не из России, а, например, из Казахстана или иной страны. Теперь все эти пусть и теоретические рассуждения теряют под собой основу из-за значительных повреждений единственной остававшейся на этом маршруте ГИС.

• Политологи сходятся во мнении, что одна из целей ударов по ГИС «Суджа» — «проучить» те страны Европы, что выступают против милитаризации ЕС и не желают отправлять Украине военную помощь. Накануне ударов прошел саммит ЕС, на котором лидеры стран не смогли утвердить план помощи Украине на €40 млрд. Также в итоговом заявлении не упоминался и второй, сокращенный вариант бюджета на €5 млрд. План заблокировала Венгрия, итоговое заявление выпущено от имени 26 стран. Многие позиции Венгрии разделяет и Словакия, однако на фоне проходящих в стране массовых протестов власти не идут на открытое противостояние руководству Евросоюза.

• Другая цель атаки — продемонстрировать США свое истинное отношение к миротворческой миссии, которую взял на себя Вашингтон. Пока американские дипломаты ведут переговоры с Киевом и Москвой, надеясь сблизить их позиции, Украина способствует эскалации на линии фронта. В этом заинтересованы представляющие «партию войны» Франция, Великобритания и Еврокомиссия, которые с помощью украинского кризиса пытаются укрепить свои политические позиции.

• Важно, что атаки на российские энергообъекты идут за пару дней до переговоров в Саудовской Аравии, где США проведут отдельные встречи с украинской и российской делегациями. Ожидается, что стороны будут обсуждать детали технического перемирия в Черном море.