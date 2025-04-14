К 80-летию Победы в кинопарке «Москино» организовали новый экскурсионный маршрут

В кинопарке «Москино» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне заработает новый экскурсионный маршрут «Кинохроники Победы». С 25 апреля посетить его смогут взрослые и дети от 10 лет, сообщает 14 апреля сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

В маршрут автобусно-пешеходной экскурсии включены шесть натурных площадок кинопарка, на каждой из которых для гостей подготовлена иммерсивная программа. Таким образом, они смогут почувствовать себя «путешественниками во времени», исследовав один из самых героических периодов истории собственной страны — Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.

Экскурсия продлится 2,5 часа. Начнется обзор в парке сказок, затем переместится на натурную площадку «Уездный город», после гости окажутся на площадке «Москва 1940-х» и на территории декорации «Центр Москвы». Победу участники маршрута встретят на натурной площадке «Ступени Рейхстага».

14 апреля министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что в России готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. А общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тыс. Праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны, а координирует усилия огромный оргкомитет, в котором участвуют десятки федеральных ведомств.