На севере Москвы перевернулся большегруз

Большегруз перевернулся на проезде Серебрякова на севере Москвы. Об этом 14 апреля сообщил источник «Известий».

Он уточнил, что ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Возгорания не было, о пострадавших сообщений не поступало.

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края 13 апреля сообщили, что водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь со стороны города Ставрополя, допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.