Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Ставропольском крае

В Ставропольском крае автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Lada Vesta, двигаясь со стороны города Ставрополя, допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. <…> В результате автоаварии от полученных травм мужчина-пешеход, 30-летний житель Шпаковского округа, скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в 21:10 на 298-м км автодороги Ростов-на-Дону – Ставрополь. 18-летний водитель, совершивший наезд, получил свое водительское удостоверение четыре месяца назад. Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.

В этот же день сообщалось о том, что в Новокузнецке четыре человека пострадали из-за столкновения семи машин на трассе Кемерово – Новокузнецк. Отмечалось, что один из водителей иномарки не учел задымления на проезжей части, после чего столкнулся с машиной «Газель», что привело к последующим столкновениям других автомобилей.