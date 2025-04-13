В Новокузнецке четыре человека пострадали из-за столкновения семи машин на трассе Кемерово — Новокузнецк. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Кемеровской области.

Отмечается, что один из водителей иномарки не учел задымления на проезжей части, после чего столкнулся с машиной «Газель», что привело к последующим столкновениям других автомобилей, следовавших за ними в колонне.

«В результате ДТП были травмированы водитель и двое несовершеннолетних пассажиров пяти и и трех лет автомобиля Chery Tiggo, а также пассажир автомобиля Nissan Bluebird», — указано в Telegram-канале.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день в Оренбургской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла женщина. Уточнялось, что два легковых автомобиля столкнулись на встречной полосе вблизи населенного пункта Дружба на трассе Соль-Илецк — Оренбург.