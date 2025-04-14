Трамп установил самому себе памятник в принадлежащем ему гольф-клубе

Президент США Дональд Трамп установил 13 апреля памятник самому себе в принадлежащем ему гольф-клубе Trump International. Статую высотой более 2 м американскому лидеру преподнес в качестве подарка предприниматель Энтони Константино, он же и рассказал о событии в соцсети Х (бывш. Twitter).

В публикации отмечается, что Трамп и Константино встретились у памятника перед тем, как глава администрации США отправился сыграть партию в гольф. Предприниматель отметил, что, впервые увидев монумет, американский лидер засиял от гордости.

«Президент был в хорошем настроении, шутил — приятно было это видеть», — отметил Константино.

Статуя, получившая название «Памятник Неповиновения», размещена между зданием клуба Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа. Не заметить ее невозможно — она находится на виду у всех гостей заведения, говорится в сообщении.

Монумент изображает Трампа в костюме с поднятой рукой и сжатым кулаком. В такой же позе он предстал перед толпой после попытки покушения на него в ходе предвыборной кампании в июле 2024 года.

Пресс-служба Белого дома опубликовала 19 февраля в соцсети Х (бывш. Twitter) портрет Трампа в короне на фоне Нью-Йорка с подписью «Да здравствует король!». Отмечалось, что публикация фото была приурочена к отмене в стране платы за пользование перегруженными дорогами.