Замглавы МИД РФ Галузин оценил последствия выхода Армении из ЕАЭС

Процесс выхода из ЕАЭС окажется болезненным для населения Армении, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами. Наверное, это будет достаточно болезненный процесс, в том числе, к сожалению, для населения Армении», — заявил политик.

В апреле президент Армении подписал закон о начале вступления республики в ЕС.

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«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»