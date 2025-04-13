Политик Филиппо раскритиковал Макрона за резкие заявления в адрес России

Французский политик Флориан Филиппо 13 апреля призвал сограждан «остановить» президента страны Эммануэля Макрона, заявившего, что необходимо «навязать» России прекращение огня.

«Навязать — это, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно делаете с 1-го дня!» — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter), обратившись к Макрону.

Политик предложил устроить официальный манифест за мир в воскресенье, 27 апреля, в Париже, на площади Пале-Рояль.

10 апреля газета Le Figaro сообщила, что французские военные составляют точные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией. Как объяснил изданию французский полковник Жером, цель миссии — предоставить союзникам необходимые «обновленные данных о предполагаемом поле боя».

До этого, 24 марта, издание Tribune сообщало, что во Франции число записавшихся в резервисты граждан увеличилось в семь раз и составило 10 тыс. с начала 2025 года. Газета напомнила, что президент страны Эммануэль Макрон призвал граждан подумать о защите родины, назвав при этом Россию «главной угрозой Франции и Европе».