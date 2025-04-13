Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за резкие заявления в адрес России

0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Французский политик Флориан Филиппо 13 апреля призвал сограждан «остановить» президента страны Эммануэля Макрона, заявившего, что необходимо «навязать» России прекращение огня.

«Навязать — это, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно делаете с 1-го дня!» — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter), обратившись к Макрону.

Политик предложил устроить официальный манифест за мир в воскресенье, 27 апреля, в Париже, на площади Пале-Рояль.

Военный торг: Франция пытается затянуть украинский конфликт
Могут ли ЕС и США пойти на отмену антироссийских санкций ради урегулирования на Украине

10 апреля газета Le Figaro сообщила, что французские военные составляют точные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения c Россией. Как объяснил изданию французский полковник Жером, цель миссии — предоставить союзникам необходимые «обновленные данных о предполагаемом поле боя».

До этого, 24 марта, издание Tribune сообщало, что во Франции число записавшихся в резервисты граждан увеличилось в семь раз и составило 10 тыс. с начала 2025 года. Газета напомнила, что президент страны Эммануэль Макрон призвал граждан подумать о защите родины, назвав при этом Россию «главной угрозой Франции и Европе».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025