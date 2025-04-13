Трамп планирует депортировать 1,4 млн мигрантов

Трамп планирует депортировать около полутора миллионов мигрантов за первый год нового президентского срока. Число выдворенных планируют увеличить в 2,5 раза по сравнению с рекордом, установленным при Обаме, передает телеканал «Известия». Многие государства отказываются принимать своих граждан, ссылаясь на формальные причины. В США остаются 11 млн мигрантов, ожидающих решения суда по вопросам депортации. Рассмотрение дел может растянуться на годы из-за перегрузки системы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.