Один человек погиб и один пострадал при обстрелах ВСУ Херсонской области

В Херсонской области один человек погиб и еще один пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов. Об этом 13 апреля сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Обстрел Малой Лепетихи унес жизнь 65-летнего местного жителя. Его дом полностью разрушен. В Каховке ранение в ногу получила 83-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в Новой Каховке в результате обстрела повреждения получил многоквартирный жилой дом, под завалами оказались двое жильцов, их эвакуировали, обошлось без серьезных травм. ВСУ также обстреляли Пролетарку, Алешки, Днепряны, Корсунку и Лагеря.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ ударили по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в которой выбито остекление, а также разрушен фасад.