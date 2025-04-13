Бразильская волейболистка сыграла в матче на пятом месяце беременности

Бразильская волейболистка Присцила Оливейра Хельдес вышла на матч на пятом месяце беременности. Об этом 13 апреля сообщило издание Telegrafi.

Хельдес играла за команду «Флуминенсес» в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Бразилии. Она уже преуспела на посту тренера сборной Бразилии.

«33-летняя бразильянка поразила публику фантастическими движениями, хотя ее беременный живот очень заметен с первого взгляда», — говорится в сообщении.

Однако ее команда выбыла из плей-офф, уступив победу «Сеси-Бауру» со счетом 2:1.

В конце августа 2024 года олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила о беременности. Спортсменка добавила, что на лыжне она появится в олимпийском сезоне-2025/26.