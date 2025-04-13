МО Турции организует встречу по вопросам безопасности в Черном море
Министерство национальной обороны Турции с 15 по 16 апреля организует встречу в Анкаре, в рамках которой военные представители зарубежных стран обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.
«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15–16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции», — говорится в сообщении.
Участниками встречи будут военные представители иностранных стран. Как сообщает CNN Türk, в рамках мероприятия может состояться встреча представителей России и Украины.
Ранее, 11 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе Антальского дипломатического форума заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения выступает приоритетной задачей для Турции.