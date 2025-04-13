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МО Турции организует встречу по вопросам безопасности в Черном море

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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Министерство национальной обороны Турции с 15 по 16 апреля организует встречу в Анкаре, в рамках которой военные представители зарубежных стран обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.

«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15–16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции», — говорится в сообщении.

Участниками встречи будут военные представители иностранных стран. Как сообщает CNN Türk, в рамках мероприятия может состояться встреча представителей России и Украины.

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Анкара, в свою очередь, намерена играть ведущую роль в европейских делах

Ранее, 11 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе Антальского дипломатического форума заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения выступает приоритетной задачей для Турции.

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