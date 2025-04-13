Художник Бугаев назвал поведение изрисовавших стену Цоя аморальным

Российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, говоря о нанесенном граффити, посвященном рэперу Паше Технику, на стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате, назвал это аморальным. Об этом в воскресенье, 13 апреля, он заявил «Известиям».

«Это просто безответственное аморальное поведение, о котором, собственно говоря, в данном случае судить не нам. Я думаю, что оно будет подвергнуто оценке», — отметил он.

По словам Бугаева, это хорошо, что формат стены Цоя сохраняется. Во многих городах существуют ее прототипы.

Художник также отметил, что проблема хулиганства и безответственности остается актуальной. В данном случае никто ничего изменить не может, поскольку это внутренний процесс.

Он считает, что, разрисовав стену, поклонники Техника перекрыли то, что было сделано предыдущими поколениями, фанатами другого музыканта.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что на стене памяти Цоя нарисовали граффити о Технике. Авторов пока не нашли. Поклонники Цоя пытаются закрасить надпись баллончиками.