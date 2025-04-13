Вандалы в Одессе накинули петлю на шею памятника Пушкину

В Одессе на памятник поэта Александра Пушкина вандалы набросили петлю. Об этом 13 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись инцидента.

«На памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «ищу бульдозер», — указано в сообщении.

Отмечается, что подобный поступок вандалов вызвал негодование со стороны жителей. Однако в ответ на эти действия у них поинтересовались, почему некоторые граждане не говорят на украинском языке. После началась перепалка, в ходе которой одна из женщин назвала противников поэта «фашистами».

Ранее, 17 января, стало известно, что власти Одессы решили переименовать дерево, названное в честь Пушкина. По данным издания «Страна.ua», дерево переименуют в «западный платан».

В 2023 году в Верховную раду Украины направили законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина» и уменьшить влияние российских нарративов.