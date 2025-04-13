Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа шагом к встрече с Трампом

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом станут дополнительным шагом к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится», — считает Песков.

По словам представителя Кремля, лидеры государств неоднократно публично высказывали политическую волю для дальнейших контактов между российской и американской стороной.

При этом Песков уточнил, что подобные переговоры состоятся в «соответствующее время», потому что необходимо подготовиться к данному мероприятию.

Встреча президента России с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она продлилась более четырех часов. В Кремле уточняли, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования.

Как отметил Песков до начала переговоров, встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны. Представитель Кремля также не исключил, что по ее итогам может состояться разговор Путина и Трампа.