СМИ сообщили о желании Сомалиленда получить признание от Трампа

Непризнанное государство Сомалиленд в северной части Африканского Рога хочет получить официальное признание от президента США Дональда Трампа. В обмен на это власти готовы предоставить взлетно-посадочную полосу и порт на подконтрольной территории. Об этом 12 апреля сообщило The New York Times (NYT).

«После многих лет выстраивания отношений с республиканцами в конгрессе и консервативными аналитическими центрами официальные лица Сомалиленда верят, что Трамп исполнит их заветное желание — обретение государственности», — утверждает издание.

Речь идет о порте города Бербера в Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера. Непризнанное государство выступило с предложением после того, как власти Сомали (сейчас Сомалиленд признается международным сообществом частью Сомали. — Ред.), которые не могут взять под контроль всю территорию, обратились к Вашингтону с инициативой как раз не признавать Сомалиленд. При этом они предложили отдать США порты и аэродромы на землях, которые не подвластны им.

Жители Сомалиленда утверждают, что признание страны поспособствует приобретению инвестиций и более широких дипломатических и оборонных связей.

«Постоянные атаки хуситов нарушили международное судоходство, усилив опасения по поводу растущей нестабильности в регионе. И по мере того, как торговая война с Китаем накаляется, новый плацдарм США на континенте может помочь противостоять китайскому влиянию», — говорится в материале.

В марте NYT со ссылкой на источники сообщала, что администрация американского президента планирует запретить въезд в США гражданам ряда стран. Один из чиновников поделился, что на текущий момент список состоит в основном из государств, гражданам которых въезд в Штаты был запрещен в соответствии с прошлыми версиями указаний американского лидера. В последний такой обнародованный перечень вошли Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.