NASA отдало дань уважения Гагарину в честь Дня космонавтики

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в честь Дня космонавтики отдало дань уважения космонавту Юрию Гагарину. Соответствующее сообщение размещено 12 апреля на странице организации в соцсети Х (бывш. Twitter).

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля. — Ред.) в 1981 году», — пишет NASA.

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) в составе космонавтов «Роскосмоса» Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова 12 апреля поздравил граждан России с Днем космонавтики.

В России и в мире 12 апреля чествуют величайшее достижение науки XX столетия, отмечая День космонавтики. В этот день советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.