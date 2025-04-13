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В Роскачестве назвали места с самым частым нарушением санитарных норм

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Нарушения санитарных норм чаще всего встречаются в местах, где сложно обеспечить постоянный контроль и соблюдение строгих гигиенических требований. Покупка еды в таких точках может грозить массовыми пищевыми отравлениями и проблемами со здоровьем. Об этом 13 апреля рассказала «Известиям» директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

По ее словам, к наиболее проблемным точкам относятся места уличной торговли едой, например, палатки, фудтраки или фестивали. Одна из причин нарушений — отсутствие надлежащей инфраструктуры во временных точках, в том числе водоснабжения и канализации. Это приводит к нарушению гигиены персонала, невозможности хорошо мыть руки и дезинфицировать рабочие поверхности. При этом сами продавцы не соблюдают необходимые требования, обслуживая посетителей без масок и перчаток.

Также в таких местах нет достаточного контроля за условиями хранения продуктов. Из-за этого ингредиенты, которые используются для блюд, быстро портятся.

Кроме того, нарушения встречаются на рынках, особенно стихийных, ярмарках и сезонных развалах. Основные причины нарушений здесь — это отсутствие холодильников для скоропортящихся продуктов (мясо, молоко, рыба), нарушение товарного соседства и антисанитария в местах торговли. В некоторых случаях продавцы отпускают товары без соответствующих документов, например, ветеринарных сертификатов и деклараций.

«Чтобы себя обезопасить, обращайте внимание на чистоту. Если вокруг грязь и мухи, лучше не рисковать. Проверяйте сроки годности, особенно на молочке, мясе, готовых салатах. Избегайте сомнительных точек, например, где пирожки лежат под открытым солнцем. Также важно приобретать продукты с хорошей термообработкой. Шаурма или бургер с плохо прожаренным мясом могут стать причиной серьезного пищевого отравления», — подчеркнула Спеценко.

Также более строгие правила действуют в кафе и ресторанах, поскольку они чаще контролируются Роспотребнадзором. Крупные сетевые магазины тоже тщательно следят за сроками и условиями хранения. У организованных фуд-кортов, как правило, требования жестче, чем у уличных палаток.

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Ранее, 12 февраля, Роспотребнадзор на 60 дней запретил работу ресторана «The Бык» на 2-й Брестской улице в Москве после заявления посетителя об отравлении. Тогда же ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» провел экспертизу продуктов из ресторана и обнаружил там превышение количества микроорганизмов и бактерии группы кишечной палочки. По результатам проверки сняли с реализации 544 кг продуктов.

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