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Лавров сообщил о предложении России США исключить «Аэрофлот» из списка санкций

Лавров: Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия предложила США исключить авиакомпанию «Аэрофлот» из санкционного списка для дальнейшего возобновления авиасообщения между странами. Об этом 11 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Такое предложение мы сделали еще на упомянутой встрече в Эр-Рияде больше месяца назад, американцы его восприняли. Пока никакого ответного шага мы не видели», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ в Алма-Ате.

Он уточнил, что российская сторона напомнила об этом предложении на встрече в Стамбуле 10 апреля. Лавров добавил, что «может? там и были какие-то подвижки», однако сам пока не имел возможности узнать подробности.

Глава МИД России уточнил, что стороны будут работать над этим вопросом, поскольку это является «возвращением к нормальности».

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Известиями» 11 апреля сообщил о необходимости отмены санкций для возобновления прямого авиасообщения между США и Россией. Уточнялось, что, в частности, это касается именно «авиационных» рестрикций, которые запрещают обслуживание в РФ западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей.

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