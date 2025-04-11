Эксперты оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения между РФ и США

Проблему с возобновлением прямого авиасообщения возможно урегулировать уже в ближайшие два месяца, однако при условии, что будут сняты «авиационные» санкции и решен вопрос с визами, заявили «Известиям» опрошенные эксперты.

«С одной стороны, РФ и США ничего не могут остановить. Мы видим, что ряд стран, особенно арабских, выполняют полеты в Россию, несмотря на сквозные санкции, включая европейские. Вопрос в том, что санкции довольно суровые и для возобновления прямого авиасообщения их надо будет отменять», — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Речь идет, в частности, об «авиационных» рестрикциях, запрещающих обслуживание западных пассажирских самолетов в России и поставку авиазапчастей. Также страны Евросоюза (ЕС) и США после начала специальной военной операции (СВО) закрыли для российских перевозчиков свое небо. В ответ РФ ввела запрет на полеты перевозчиков из недружественных стран над ее территорией. Кроме того, России и Соединенным Штатам следует решить вопрос с выдачей виз, подчеркивают аналитики.

«Конечно, люди прилетают в другие страны и получают визы, но это долгий и сложный путь», — объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Артур Мурадян допускает, что при определенных обстоятельствах это может произойти в ближайшие пару месяцев.

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